Turist på Svalbard: Det skal du opleve

Svalbard garanterer oplevelser helt ud over det sædvanlige og giver minder fra en svunden tid ved verdens ende

Svalbard ligger mellem 74 og 81 grader nord eller cirka på samme breddegrad som Thule i Grønland.

Netop Svalbards placering i Nordpolens periferi giver muligheder for mange stærke naturoplevelser. Ture ud i terrænet på hundeslæde, snescooter, i helikopter eller med båd er muligt alt efter årstiden, og selv Longyearbyens museum, polarcenter og kirke giver adspredelse for en dag eller to. Mulighederne afhænger helt af tid og penge, men er man til rå natur, utrolige dyreoplevelser og midnatssol, så er Svalbard stedet.

På over 62.000 kvadratkilometer strækker gletsjere og tundra sig ud og giver ly til isbjørne, rener, polarræve og et utal af fuglearter.

Ud mod havet hersker hvalrossen, sælerne og i ny og næ efterkommere af de hvaler, som fangerne fra en fjern fortid ikke fik ram på.

I dag er alt dyreliv fredet, og derfor er det også en rejse på naturens præmisser, der venter den besøgende, uanset om destinationen er vildmarken, Longyearbyen eller Barentsburg.

At vandre i den storslåede natur er en af de helt store oplevelser på Svalbard om sommeren, og vandreturene kan begynde fra byen.

Mægtige bjerge slår nemlig en halvcirkel om byen, kun afbrudt af en hvid gletsjertunge.

En af mulighederne er en heldagstur til bjergtopppen Sarkofagen, 512 meter over havets overflade. Turen er for begyndere til letøvede. Opstigningen er tilforladelig, men man kommer også igennem stejle passager, hvor det kan være nemt at skride på det porøse underlag.

Læg dertil, at Svalbard ligger langt over trægrænsen, og her er ingen vegetation at gribe fat om. Sko med en skridsikker sål kan anbefales.

Toppen af Sarkofagen er flad, men det er udsigten bestemt ikke: Longyearbyen ligger gemt i dalen klemt inde mellem de støvede, kulrige bjerge og den blå Isfjord.

I midten af det hele løber en flod, som er skabt af smeltevandet fra de to gletsjere, Larsbræen og Longyearbræen.

På turen ned kommer man forbi en kirkegård af 40 til 60 millioner år gammelt plantemateriale. Store som små blade fra en svunden regnskov er tydeligt aftrykt i klippematerialet, og på andre steder af Svalbard udgraver man fortids-havdyr. Alle de fossiler, man finder, må man tage med hjem. Den interessante geologi på Svalbard er også en af grundene til, at forskere og studerende fra hele verden har slået sig ned i Longyearbyen, og i dag er forskning foruden minedrift og turisme et af Svalbards større erhverv. På det moderne universitet, der ligner en rumstation i det golde landskab, kan man studere arktisk geologi, og vandreturene forbedres helt klart af at have en geolog med som guide.

I slutningen af august lyser solen stadig byen op midt om natten.

Herefter trænger mørket sig dog hurtigt på, og temperaturen falder dramatisk. Svalbard er på alle måder et ekstremt sted at bo, og på Svalbard Museum kan man læse om pionererne, der trodsede vind og vejr for at blive rige på først havdyr og senere kul.

Tager man en tur til Long-yearbyen på Svalbard, er et besøg i verdens nordligste kirke anbefalelsesværdigt. Kirken fungerer som en integreret del af byens liv: kulturliv, turisme og menneskenes daglige liv.

Kirken er åben døgnet rundt, mennesker kommer og går i polarlyset og i polarnatten. Kirken er kirke for hele Svalbard, det vil også sige forsknings- og fangststationerne rundtom i øriget inklusive Bjørnøya og Jan Mayen.

Fra kirken er der en prægtig udsigt over byen. Kirken, der også står for et åbent sømandskirkemiljø, har gennem de seneste år haft en jævn stigning i antallet af besøgende turister. Man har registreret, at en stor del af turisterne også er pilgrimme. I kirken i Longyear kan de på den lange rejse søge kirkens stilhed og kirkens 'tale' gennem kunsten, eller de kan bare sætte sig med en vaffel og en kop kaffe. Tænde et lys og lytte til musik.

