Tusindvis af forældre har fået færdselsbøder under skolestart

Politiet har landet over fanget mere end 7100 forseelser i forbindelse med en målrettet indsats under skolestarten i uge 32 og 33.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De fleste sager drejer sig om hastighedsovertrædelser på skolevejene, mens flere forældre også har glemt sikkerhedsselen til både dem selv og børnene.

6.095 af forseelserne er således overtrædelser af hastigheden. 207 voksne blev taget uden sikkerhedssele, mens børnene i 50 tilfælde heller ikke var fastspændt. 60 benyttede mobiltelefonen, mens de kørte, oplyser Rigspolitiet.

Politiet har gennem de seneste år i forbindelse med skolestart haft særlig fokus på færdslen.

Sidste år konstaterede man 7700 forseelser ved skolevejene i august. Her var 7078 af dem hastighedsovertrædelser.

Går man tilbage til 2019, fangede politiet cirka 6700 forseelser under skolestarten.

Politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Christian Berthelsen udtaler i meddelelsen, at skolevejene i Danmark generelt er sikre, men han er "ærgerlig over, at vi hvert eneste år kan sigte så mange trafikanter".

- Resultatet af skolestartskontrollerne vidner om nødvendigheden af politiets tilstedeværelse. Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne samt skabe tryghed i trafikken.

- Skolebørn skal føle sig trygge ved at færdes i trafikken, og forældrene skal føle trygge ved at sende deres børn ud i trafikken, udtaler Christian Berthelsen.

Rigspolitiet oplyser, at man løbende vil kontrollere ved skolevejene resten af skoleåret. Til august næste år vil man desuden igen kontrollere målrettet i forbindelse med skolestarten.

Når politiet befinder sig på skolevejene, er det især med fokus på bilernes hastighed samt forældrenes trafikale adfærd, og om børn og fører er fastspændt, lyder det.

/ritzau/