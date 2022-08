TV 2's dækning af krigen i Ukraine æder mediets overskud

Det har sendt TV 2's udgifter i vejret i første halvår af 2022, at mediet har dækket krigen i Ukraine.

Mediekoncernen TV 2 har knap leveret et overskud i løbet af årets første måneder. Og det skyldes blandt andet krigen i Ukraine.

Det fremgår af TV 2's regnskab for første halvår af 2022, som er offentliggjort onsdag.

Ser man på årets andet kvartal, har TV 2 leveret et overskud på fire millioner kroner, hvilket er betragteligt lavere end det overskud på 129 millioner kroner, som mediet leverede i samme kvartal sidste år.

TV 2 peger selv på, at der blandt andet har været flere udgifter i forbindelse med dækningen af krigen i Ukraine. Den brød ud, da Rusland invaderede nabolandet den 24. februar i år.

Nyhedsdækningen af invasionen har sendt omkostningerne i vejret i første halvår.

- Målrettede investeringer i indhold og digital udvikling samt øgede omkostninger til nyhedsdækning som følge af krigen i Ukraine har betydet en stigning i omkostningerne i første halvår på 253 millioner kroner i forhold til samme periode i 2021, skriver TV 2 i regnskabet.

Omkostningerne for andet kvartal er løbet op i 866 millioner kroner. Det er 131 millioner kroner højere end samme periode sidste år.

For hele første halvår ender TV 2 med et underskud på 301 millioner kroner.

Med til den historie hører, at TV 2 i første kvartal sendte 430 millioner kroner til selskabet Nent som følge af et forlig, der blev indgået mellem de to konkurrenter.

Nent står bag tv-stationer som TV 3 og TV 3 Sport. Pengene blev betalt, efter at parterne havde været i juridisk slagsmål om en årsrabat, som TV 2 anvendte i perioden 2000-2011.

En af de punkter, som TV 2 arbejder hen imod, er flere abonnenter på streamingtjenesten TV 2 Play.

Den rundede 900.000 abonnementer i løbet af første kvartal af 2022, og væksten i antallet af abonnementer er fortsat i andet kvartal.

Mediekoncernen har sat et mål om 1,3 millioner Play-abonnementer i 2025.

/ritzau/