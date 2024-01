Tv-demonstranter klager over frihedsberøvelse efter happening

"Advarsel, advarsel" lød det pludselig fra tilskuerrækkerne, da de danske partiledere i DR's koncertsal skulle diskutere klimapolitik i en tv-debat to dage før folketingsvalget i 2022.

Ni personer fra gruppen Extinction Rebellion ville have politikernes opmærksomhed med et opråb om mere ambitiøse tiltag på klimaområdet.

Søren Pape Poulsen ville ikke høre på dem og blev vred. "Hvad bilder I jer ind?", råbte De Konservatives formand.

Syv af demonstranterne har klaget over efterfølgende at være blevet frihedsberøvet af politiet i lige under en time. Sagen er endt i Københavns Byret. Her skal det afgøres, om politiet havde hjemmel til at gøre det.

Efter kortvarigt at have afbrudt debatten blev demonstranterne ledt ud af koncertsalen af DR-vagter. Efterfølgende tog politiet over. Demonstranterne fulgte i første omgang frivilligt med.

Der skulle dog ende med at gå en times tid, før de kunne gøre, som de ville.

- Vi spurgte flere gange politiet, om vi var anholdt eller sigtet for noget, men de sagde bare, "I kan gå om lidt", siger en af demonstranterne - en ung kvinde - i retten mandag.

Politiets gruppefører - ham, der var ansvarlig for de politifolk, der var til stede inde i DR's koncerthus - forklarer, at han af vagtcentralen fik at vide, at demonstranterne skulle tilbageholdes, fordi de skulle registreres.

Vagtchefen beordrede registreringen af demonstranterne på baggrund af paragraf fem i politiloven, der handler om, hvad politiet må gøre for at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden.

Registreringen trak ud, da flere af demonstranterne - ifølge politiet - var en smule modvillige, da de skulle oplyse deres generalier, og fordi oplysningerne derefter skulle tjekkes i politiets og Politiets Efterretningstjenestes (PET) registre.

PET skulle involveres, fordi der var tale om en hændelse i forbindelse med et politisk arrangement.

- Det tog den tid, sådan noget tager. Alternativet var bare at lade dem gå uden at forholde sig til, om de udgjorde en sikkerhedsrisiko, siger specialanklager Jannik Rasmussen, der møder på vegne af Københavns Politi i sagen.

Demonstranterne har allieret sig med advokat Linda Dollerup. Hendes påstand er, at frihedsberøvelsen ikke var berettiget, fordi frihedsberøvelser i tilfælde som dette skal bruges til at afværge en fare for forstyrrelse af den offentlige orden. Derudover var frihedsberøvelsen unødvendig lang.

- Der var ingen fare for noget her. Mine klienters happening var overstået. De gik frivilligt ud af koncertsalen og var ikke udadreagerende over for politiet eller andre, siger Linda Dollerup i sin afsluttende bemærkning.

Der afsiges dom i sagen 5. februar. Hvis demonstranterne får medhold, kan de hver se frem til en erstatning på omkring 2800 kroner.

/ritzau/