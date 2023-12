Tvangsauktioner trodser lang tids rentemodvind

Selv om en del danske boligejere kan mærke, at renterne er steget voldsomt hen over det seneste halvandet års tid, så bider det åbenbart ikke mere, end at de fleste klarer at betale deres lån til tiden.

Det fremgår af Danmarks Statistiks månedlige opgørelse over antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner.

Den viser en svag stigning fra 118 i oktober til 126 i november. Det svarer til 6,8 procent, når man korrigerer for sæson.

Og ser man på de to seneste tre måneders-intervaller, er der også sket en stigning fra 353 til 391.

Men der er stadig tale om relativt lave tal, når man sammenligner med de seneste 10 års udvikling.

I tiden lige efter finanskrisen lå antallet af tvangsauktioner næsten konstant over 400, og i årene før corona lå det typisk på omkring 200.

- Det lave antal tvangsauktioner skyldes en solid privatøkonomi blandt boligejerne, da de har gode muligheder for at komme af med boligen på markedsvilkår, hvis privatøkonomiske problemer i form af arbejdsløshed har indtruffet, vurderer Haris Coric, der er seniorøkonom hos Realkredit Danmark.

Han mener også, at det stærke arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav ledighed er med til at holde antallet af tvangsauktioner nede.

Han tror, at den svage stigning i antallet af tvangsauktioner vil fortsætte næste år, og det er Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, enig i.

- De kraftigt stigende renter øger presset på boligejerne. Boligejere med løbende rentetilpasning og en stram privatøkonomi kan blive presset ud i et salg af boligen, og det kan i sidste ende føre til en tvangsauktion, siger Allan Sørensen.

