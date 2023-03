IS-tvillingesøstre taber sag om dansk statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet er mandag blevet frifundet i en sag, hvor to tvillingesøstre har fået frataget deres danske statsborgerskab.

Det oplyser pressekontaktdommeren i Københavns Byret.

Dommen er betinget af, at kvinderne ikke bliver statsløse.

Ifølge TV 2 er kvinderne født i Danmark af somaliske flygtninge, men er opvokset i England og taler ikke dansk.

De tog ifølge mediet som 16-årige i 2014 sammen til det selverklærede kalifat Islamisk Stat i Syrien.

Efterfølgende fik tvillingesøstrene, der i dag befinder sig i den kurdiske fangelejr al-Roj i det nordlige Syrien, frataget deres danske statsborgerskab i 2020.

Det fik dem til at lægge sag an mod Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få det igen.

Myndighedernes forklaring var dengang, at søstrene også var somaliske statsborgere og derfor ikke ville blive efterladt statsløse.

Det er netop en betingelse i en lov fra 2019. Den gør det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer, der har "udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser".

Men fratagelsen af statsborgerskabet var søstrene og deres advokat, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, uenige i.

- Da mine klienter bliver danske statsborgere som fireårige, findes der lovgivning i Somalia, der forbyder dobbelt statsborgerskab.

- Derfor ophørte deres somaliske statsborgerskab, har Eddie Omar Rosenberg Khawaja sagt til TV 2.

Han oplyser mandag til Ritzau, at han forventer, at dommen bliver anket, men at han endnu ikke har haft mulighed for at tale med sine klienter.

Storbritannien har ifølge TV 2 annulleret kvindernes opholdstilladelse.

Ifølge Ekstra Bladet var det for at gifte sig med krigere fra Islamisk Stat, at søstrene rejste til Syrien.

Søstrene fik ifølge TV 2 hver en søn, men begge mænd er siden blevet dræbt. Den ene af søstrene mistede efterfølgende også sin søn.

De har også over for mediet afvist, at de har repræsenteret Islamisk Stat.

/ritzau/