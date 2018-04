Twerk Queen: Her er mit ungdomsoprør

Det er vigtigt, at vi sætter spørgsmålstegn ved vores skikke og normer og finder ud af, om de egentlig gavner os, siger psykolog og feminist Louise Kjølsen, der også er kendt som "Twerk Queen"

Hvad bør unge gøre oprør mod i dag – og hvad har du selv gjort oprør mod?

I anledning af 50-året for ungdomsoprøret i 1968 har Kristeligt Dagblad stillet disse to spørgsmål til 10 kendte danskere under 30 år – forfattere, filosoffer, politikere og andre fra vidt forskellige brancher.

Deres bud har vi også skrevet sammen i en oprørssang. Se musikvideoen her

Psykolog og feminist Louise Kjølsen "Twerk Queen":

Hvis du kunne pege på én ting: Hvad bør unge så gøre oprør mod i dag – og hvorfor?

"En god tommelfingerregel er, at man skal gøre oprør, hver gang man støder på formuleringer som ”sådan er det bare” eller ”sådan har det altid været”. Min oplevelse er, at alt for mange unge mennesker gør ting af frygt, fordi de er bange for at skille sig ud. Men det er netop vigtigt, at vi sætter spørgsmålstegn ved vores skikke og normer og finder ud af, om de egentlig gavner os.

Historisk er kvinders værdi eksempelvis blevet afgjort af, om hun var jomfru, og engang havde det ganske vist en funktion – selvom det også var en nederen funktion dengang. Man solgte sin datter for at få noget gods eller skabe en alliance, og jomfrueligheden fungerede som en plombering, der sikrede, at hun ikke var "brugt". Problemet er bare, at tankegangen har fået lov at vandre ukritisk op gennem historien, så seksuelt aktive kvinder i dag betragtes som mindreværdige."

Hvad har du selv gjort oprør mod – og hvordan?

"Jeg tror, at alle har et eller andet behov for at gøre oprør mod sine forældre, men det var ikke så nemt for mig, fordi begge mine forældre er vokset op på et tidspunkt, hvor alle gjorde oprør. Min mor gik i de samme smækbukser og den samme skovmandsskjorte i 10 år, min far tog sykursus og gik hjemme med mig de første to år, og de snavede med dem, de ville, da de var unge. Mine forældre og jeg har altid haft de samme værdier, så det var mere oplagt for mig at tage et ”ydre” oprør. Mine forældre er fra en tid, hvor man ikke måtte dyrke sit udseende, og det er nok grunden til, at jeg er blevet en smule materialistisk og har udviklet en prinsesse-æstetik, hvor jeg elsker alt, der er lyserødt og glimter og glitrer."