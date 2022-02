Twitter taber penge på grund af milliardregning til forlig

Flere brugere og flere penge fra reklamer har spyttet i Twitters kasse i 2021.

Det har bare ikke været nok til at give det sociale medie overskud. Det viser Twitters regnskab for 2021, der er offentliggjort torsdag.

Det skyldes, at selskabet sidste år har sat omkring fem milliarder kroner af til et forlig med aktionærer i en sag, der strækker sig tilbage til 2016.

Aktionærerne lagde sag an mod Twitter for at have givet forkerte oplysninger om, hvor tit brugere har brugt det sociale medie, hvilket de mener, har pustet aktiekursen kunstigt op.

Twitter meddelte i september sidste år, at det ville sætte pengene af til et forlig med aktionærerne.

Forliget rammer Twitters årsregnskab, der viser et underskud på omkring 1,4 milliarder kroner.

Det seneste år er antallet af personer, der bruger Twitter på daglig basis, steget med 25 millioner til 217 millioner.

Det har medvirket til, at Twitters omsætning, der primært stammer fra reklamer, er steget er steget med 37 procent til 34 milliarder kroner.

Til sammenligning har konkurrenten Facebook, der også ejer Instagram, Messenger og Whatsupp, omkring to milliarder daglige brugere.

Twitter blev stiftet i 2006 og børsnoteret i 2013. Twitter har et godt stykke over 7000 ansatte og hovedkvarter i San Francisco i USA.

Over det seneste år er antallet af ansatte hos Twitter steget med cirka 2000.

/ritzau/