Tyrkiske medier: Dansk mand har dræbt ekskone og datter i Tyrkiet

En dansk statsborger - en mand på 53 år - har ifølge tyrkiske medier dræbt sin ekskone og deres syvårige datter ved swimmingpoolen på et hotel i byen Nevsehir.

Manden skal have stukket de to med en kniv efter et skænderi med ekskonen.

Ekskonen og datteren var på ferie i byen og havde ifølge nyhedsbureauet Demirören News Agency også bopæl i Danmark. Det fremgår ikke, om de også havde dansk statsborgerskab.

De afdødes familie bekræfter hændelsen over for Ekstra Bladet. Familien ønsker ikke at kommentere hændelsen yderligere, skriver mediet.

Drabene skulle være sket lørdag efter klokken 14.30, hvor den danske mand fandt frem sin ekskone og datter, som var på ferie sammen i Tyrkiet.

Hotellets personale ringede ifølge nyhedsbureauet Demirören News Agency til politiet og anmeldte drabene.

Manden skulle i første omgang være ankommet til byen Adana og taget til Nevsehir, da han fandt ud af, at ekskonen og datteren befandt sig der.

Manden flygtede i første omgang fra hotellet, men han er efterfølgende blevet anholdt, da han ringede til politiet og meldte sig selv, skriver Demirören News Agency.

Præcis hvornår han blev anholdt fremgår ikke.

Den 53-årige mand og ekskonen blev skilt for tre år siden.

I et opslag på Facebook skriver den 53-årige mand, at han ikke fortryder drabene.

- Jeg er ikke en morder, der bare slår sin datter ihjel. Men jeg kunne ikke efterlade hende alene i denne æreløse verden uden en mor og far.

- I det mindste kommer hun i himlen nu uden synd, skriver han.

Udenrigsministeriet kan søndag aften ikke bekræfte, om der er danske statsborgere involveret.

/ritzau/