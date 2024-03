Tys tys i sag om terror kaldes problematisk af forsvarer

I en sag om formodede terrorplaner kritiserer en af de varetægtsfængsledes forsvarere onsdag i et retsmøde på Frederiksberg, at sagen efter mere end tre måneders forløb fortsat er helt mørklagt.

De såkaldt dobbeltlukkede døre betyder, at sigtelserne ikke må kendes af offentligheden.

- Det er problematisk, at man synes, der skal være så meget hemmelighedskræmmeri, siger advokat Mette Grith Stage.

Hun forsvarer en fængslet 21-årig kvinde. Retsmødet ender med, at hun skal forblive i cellen frem til 24. april.

Det samme gælder en anden ung kvinde på 20 år og en 58-årig mand.

Fra en videoforbindelse til Horsens forklarer advokaten, at det er svært for hende at håndtere en situation, hvor hun for eksempel ikke må fortælle kvindens familie, hvad politiets beskyldning går ud på.

De dobbeltlukkede døre begrundes med hensynet til politiets efterforskning.

Det var midt i december, at PET og flere politikredse gik i aktion. Anholdelserne skete ved femtiden om morgenen. Den ene kvinde var dog på ferie i udlandet og blev først pågrebet ved sin hjemkomst til Danmark.

Tidligere har PET og en anklager sagt, at sagen har tråde til bandemiljøet. Desuden spiller den palæstinensiske gruppe Hamas ifølge myndighederne en rolle i sagen.

I retslokalet toner begge fængslede kvinder frem på skærm. Der er videoforbindelse til de fængsler, hvor de opholder sig.

Hvis de siger noget til dommeren, foregår det bag lukkede døre. Tidligere er det kommet frem, at såvel de to som den 58-årige mand nægter sig skyldige.

Sidstnævnte blev for nogle år siden et ret kendt ansigt, fordi han deltog i den offentlige debat.

Ifølge PET's mistanke skal også medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia have forsøgt at forberede en terrorhandling. To af dem opholder sig i Libanon, og den ene har givet interview til mediet Sydsvenskan.

