Tysk børsselskab vil købe danske Simcorp for 29 milliarder kroner

Det danske softwareselskab Simcorp har modtaget et købstilbud fra det tyske børsselskab Deutsche Börse.

Det skriver både Simcorp og det tyske selskab i hver deres børsmeddelelse torsdag morgen.

Tilbuddet lyder på 735 kroner per aktie, hvilket værdisætter Simcorp til cirka 29 milliarder kroner.

Købstilbuddet repræsenterer en såkaldt præmie på 39 procent.

Det betyder, at aktionærerne - hvis handlen bliver en realitet - modtager 39 procent mere, end hvad aktiekursen endte på ved børsluk onsdag eftermiddag.

Her lukkede aktiekursen i 529 kroner.

Handlen er ikke blevet endeligt gennemført, men Simcorps bestyrelse har enstemmigt anbefalet af tage imod tilbuddet.

- Deutsche Börse er godt positioneret til at bidrage til realiseringen af Simcorps langsigtede potentiale, siger bestyrelsesformand Peter Schütze i meddelelsen.

- Tilbuddet er et klart vidnesbyrd om Simcorps stærke position i en global investeringsbranche, der gennemgår fundamentale ændringer og ser stigende efterspørgsel efter integrerede teknologiplatforme.

Der vil lande et officielt købstilbud fra Deutsche Börse inden for de næste fire uger, skriver Simcorp i meddelelsen.

Efterfølgende vil aktionærerne have op til syv uger til at beslutte, om man vil acceptere et salg, fremgår det videre.

Simcorp nøjedes ikke bare med en udmelding om købstilbuddet torsdag morgen.

Man valgte også at præsentere foreløbige regnskabstal et par uger før tid. De viser, at selskabet løftede sin omsætning med næsten 20 procent til i alt en milliard kroner i første kvartal.

Deustche Börse er en tysk virksomhed, der udvikler og driver handelsplatforme til eksempelvis aktiemarkedet.

Selskabet med hovedkvarter i Frankfurt har mere end 10.000 ansatte. Det er også tilstede i byer som London, New York, Tokyo og Sydney.

