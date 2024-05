Tysk dokumentar førte politiet på sporet af formodede dopingsmuglere

Det var en tysk tv-dokumentar, der førte politiet på sporet af fem mænd, der er tiltalt i den hidtil største sag herhjemme om indsmugling af doping og steroider.

Det fortæller anklager Malou Engel fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, da hun torsdag præsenterer sagen i Retten i Kolding.

I dokumentaren, der blev sendt på tysk tv i april 2023, var tyske journalister gået undercover og havde bestilt dopingpræparater hos et medicinalfirma i Indien.

Præparaterne, der er lovligt produceret, men illegale i Europa, blev afsendt fra en adresse i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tysk politi iværksatte på baggrund af tv-udsendelsen en efterforskning og tog i den forbindelse kontakt til deres danske kolleger.

Fra dansk side blev der fulgt op med aflytning og sporing af de personer, der kunne knyttes til adressen.

Politiet kunne se, at der med jævne mellemrum ankom forsendelser fra et fragtfirma i Kastrup til et lager i et industrikvarter i Kolding.

Fra lageret i Kolding blev der klargjort og pakket forsendelser, som blev stillet i en garage et andet sted i Kolding.

Herfra blev varerne distribueret videre til modtagere i Danmark og Europa.

13. juni 2023 slog Syd- og Sønderjyllands Politi i samarbejde med tysk politi til ved en koordineret aktion og anholdt seks personer.

Politiet ransagede lageret i Kolding og fandt i første omgang 1,3 millioner potensfremmende lægemidler, der ikke var godkendt til det europæiske marked.

Ved et efterfølgende tjek af lageret fandt politiet en dør, der var blændet.

Ved et nærmere eftersyn viste det sig, at døren førte til et hidtil uopdaget rum inde i bygningen.

Her konstaterede politiet over 400 dopingpræparater – svarende til 6,8 millioner dopingenheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Man fandt også 300.000 tabletter af mærket ”Tramadol”, som er et bevidsthedssvækkende middel af opioid-typen.

En 40-årig mand anses af politiet for at være den hovedmistænkte i sagen.

Han er skaldet, har langt skæg og er i retten iført en rødternet skovmandsskjorte.

Han erkender sig ifølge sin forsvarsadvokat sig delvist skyldig.

Men han bestrider mængderne af illegale præparater og hævder, at en del af dem var lovlige og befandt sig på lageret i Kolding med henblik på destruktion, idet de havde overskredet sidste salgsdato.

De øvrige fire mænd på anklagebænken nægter sig skyldige i anklagen om, at de har været en del af en smuglerring.

Ud over fængsel kræver anklageren 40 millioner kroner konfiskeret hos den hovedmistænkte. Det svarer ifølge Malou Engel til det økonomiske udbytte fra salget af de ulovlige midler.

Der er afsat ti dage til behandling af sagen, og der forventes dom i starten af juli.

/ritzau/