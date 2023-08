Tysk inflation aftager mindre end ventet

Inflationen i Tyskland aftog en smule fra 6,2 procent i juli til 6,1 procent i august.

Det viser en foreløbig opgørelse fra Tysklands statistiske bureau onsdag ifølge nyhedsbureauerne dpa og AFP.

Forventningen var ifølge nyhedsbureauet Bloomberg, at den tyske inflation ville falde til 6,0 procent i august.

Den er nu faldet gennem de seneste seks ud af ni måneder, siden den toppede på 8,8 procent tilbage i efteråret.

Det hænger sammen med en kraftig opbremsning i prisstigningerne på energi og fødevarer. Men det skyldes også, at vi bevæger os længere væk fra sidste års store prisstigninger, påpeger Lisette Rosenbeck Christensen, seniorøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Det er en positiv udvikling, men det underliggende prispres er stadig højt. Der er et godt stykke vej, før inflationen er tilbage på målsætning. Særligt kerneinflationen har lige nu svært ved for alvor at komme ned, siger hun i en skriftlig kommentar.

Også Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI), peger på, at Tyskland fortsat har store problemer med inflationen.

- Inflationen i Tyskland har ligget på over seks procent 17 måneder i træk. Der er desværre ikke kommet afgørende tegn på, at inflationen er afgørende på vej ned i Tyskland, siger han i en skriftlig kommentar.

Inflationen er stadig lidt over tre gange så høj som det mål på to procent, Den Europæiske Centralbank (ECB) har fastsat.

- Dagens tyske inflationsrapport giver bekymringer i ECB. Inflationsproblemerne hænger mere fast end frygtet, og det kan godt bane vejen for endnu en rentestigning, siger Allan Sørensen.

Næste pengepolitiske møde i ECB finder sted 14. september.

Det samlede inflationstal for euroområdet i august bliver offentliggjort torsdag.

- Bliver der her tale om endnu et skuffende højt inflationstal, så vil ECB formentlig ikke tøve med at hæve den ledende rente yderligere på trods af, at væksten i euroområdet er begyndt at vise tydelige svaghedstegn, lyder det fra Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

