Tysk inflation bevæger sig pænt nedad i marts

Inflationen i Tyskland har i marts bevæget sig pænt nedad og lander på 7,4 procent.

Det viser de foreløbige tal fra Tysklands statistiske kontor, Destatis.

I januar og februar blev inflationen opgjort til 8,7 procent i hver af månederne.

- Den tyske inflation brager ned. Der bliver med det her hugget det største stykke af inflationen i mere end 30 år. Det var dog ventet, og der er også lidt malurt i dagens tal, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men uanset er det en kærkommen bekræftelse, at den overordnede inflation løsner grebet, siger han.

Faldet fra de to første måneder i år skyldes overvejende faldende priser på energi.

Prispresset på mad og drikke ligger fortsat i den høje ende. Det er også her, at et begreb som kerneinflation rumsterer.

- Den enkelte tysker kan selvfølgelig glæde sig over, at prispresset er aftagende. Kerneinflationen er dog mere stædig, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Det er primært lavere priser på energi, der trækker inflationen ned, siger han.

Finansavisen Financial Times jubler ikke over dagens inflationstal i Tyskland. Avisen mener, at faldet i marts var mindre end ventet.

/ritzau/