Tysk marked hjælper DLG til rekordresultat

Andelsselskabet DLG kan i høj grad takke tyskerne for, at man onsdag kan præsentere et årsregnskab, hvor der både er sat rekord, hvad angår omsætning og overskud.

Selskabet omsatte sidste år for 59 milliarder kroner, hvoraf de 38 milliarder stammer fra det tyske marked - det svarer til en andel på godt 64 procent.

Årets resultat efter skat endte på 733 millioner kroner, hvoraf andelshaverne kan forvente at få 173 millioner kroner udbetalt.

Selskabets største division, Agribusiness, sælger blandt andet korn, gødning og foderstoffer til landbruget og udgør 60 procent af forretningen.

Men DLG sælger også energi, byggematerialer og forsikringer i Energy og Retail-divisionen, blandt andet igennem Land og Fritid-butikkerne, der både findes i Danmark, Sverige og Tyskland.

Selskabets administrerende direktør, Kristian Hundebøll, forventer, at man kan fastholde de gode takter og levere et 2022-resultat på højde med det foregående.

- Når det er sagt, så holder vi et vågent øje med, hvordan den geopolitiske situation og råvaremarkederne udvikler sig, og som i sagens natur kan ændre de forudsætninger, vi har lagt til grund for budgettet, siger han i en pressemeddelelse.

DLG er en forkortelse for Dansk Landbrugs Grovvareselskab og blev stiftet i 1969 som en fusion mellem flere mindre foderstofselskaber.

Siden er blandt andet Superfos Grovvarer og Aarhus Egnens Andel blevet opkøbt, ligesom man i 2007 købte sig ind på det tyske marked ved at overtage HaGe-koncernen.

Selskabet har hovedsæde i Fredericia og har 6600 medarbejdere i 18 lande.

