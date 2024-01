Tysk politi: Børn bortført i Gråsten befinder sig hos mor

Politiet i Hamburg har konstateret, at de to børn på 10 og 13 år, som nytårsaften blev kidnappet i Gråsten, befinder sig på deres mors adresse i Tyskland.

Det skriver politiet i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Politiet opsøgte den tyske kvinde Christina Blocks adresse i Hamburg onsdag aften. Her konstaterede det, at børnene så ud til at være ved godt helbred, lyder det.

Christina Block udtalte sig tirsdag igennem en talskvinde for virksomheden Block House, som er en tysk kæde af bøfhuse, grundlagt af hendes far.

- Børnene har det godt. Jeg beder om forståelse for, at jeg primært af hensyn til mine børns trivsel ikke kommer med yderligere udtalelser i øjeblikket, udtalte hun ifølge nyhedsbureauet dpa.

Christina Block er involveret i en strid om forældremyndigheden over hendes og eksmandens børn.

I november 2022 blev seks mænd anholdt og sigtet for forsøg på bortførsel af ægteparrets tre børn til Tyskland. I den forbindelse stod moren, Christina Block, frem og beskyldte eksmanden for at have bortført børnene.

I forbindelse med sagen sagde hun, at de seks personer, der blev anholdt, var ansat som sikkerhedsfolk. De skulle beskytte hende og andre familiemedlemmer, mens de var i Gråsten for at få børnene i tale.

En tysk domstol har givet hende retten til at bestemme, hvor børnene skal bo, men det har danske myndigheder siden hen affejet. Myndighederne har vurderet, at det ikke ville gavne børnenes trivsel at bo hos moren.

Børnenes far har tidligere udtalt, at hans ekskone overvåger dem, og at det gør børnene utrygge.

I forbindelse med bortførslen nytårsaften blev børnenes far - en 49-årig mand - også overfaldet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere oplyst, at bortførslen skete i forbindelse med, at børnene var ude at se fyrværkeri sammen med deres far.

I en pressemeddelelsen 1. januar skrev politikredsen, at man er i dialog med tysk politi om sagen.

