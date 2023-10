Tysk selskab overtager officielt danske Simcorp

Det tyske børsselskab Deutsche Börse har nu officielt overtaget det danske softwareselskab Simcorp.

Det fremgår af en meddelelse fra det danske selskab mandag eftermiddag.

Handlen blev gennemført fredag og er mandag blevet præsenteret for offentligheden.

Deutsche Börse ejer nu 92,75 procent af aktierne i Simcorp.

Det tyske selskab vil i den kommende tid tvangsindløse de resterende aktier hos Simcorps minoritetsejere og anmode om at få afnoteret selskabet på fondsbørsen.

Den sidste handelsdag på fondsbørsen ventes at være den 30. oktober.

Det tyske børsselskab offentliggjorde i april et købstilbud til aktionærerne i det danske selskab. Tilbuddet lød på 735 kroner per aktie, hvilket værdisætter Simcorp til cirka 29 milliarder kroner.

På tidspunktet for buddet blev Simcorp-aktien handlet til godt og vel 529 kroner.

Det betød, at aktionærerne på det tidspunkt kunne se frem til at modtage 39 procent mere end aktiens handelsværdi.

Simcorp er et selskab, der leverer it-løsninger til kapitalforvaltere. Det har mere end 2500 ansatte og over 25 kontorer verden over.

Deutsche Börse er en tysk virksomhed, der udvikler og driver handelsplatforme til eksempelvis aktiemarkedet.

Selskabet med hovedkvarter i Frankfurt har mere end 10.000 ansatte. Det er også til stede i byer som London, New York, Tokyo og Sydney.

Det tyske selskab oplyste for cirka to uger siden, at det havde sikret sig aktier nok til at overtage Simcorp. Derfor kommer mandagens udmelding ikke som en overraskelse.

I samme omgang kom det frem, at der var blevet opnået de relevante myndighedsgodkendelser til at købe det danske selskab.

