Tysk vaccineproducents regnskab overgår forventninger

Det tyske vaccineselskab BioNTech oplever en markant stigning i både salg af coronavacciner og i den indtjening, der følger med.

Det fremgår af regnskabet for andet kvartal, hvor både salg og indtjening landede betydeligt over forventningerne.

BioNTech har solgt for omkring 5,3 milliarder euro. På forhånd havde analytikere forventet et salg i omegnen af 3,4 milliarder euro.

Nettoindtjeningen lyder på 2,8 milliarder euro for kvartalet. Det er et godt stykke over analytikernes forventninger, der lød på 2,03 milliarder euro.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig opjusterer selskabet forventningerne til salget fremover.

BioNTechs vaccine ventes nu at sælge for omkring 15,9 milliarder euro mod tidligere ventet 12,4 milliarder euro i år.

Den fremstilles i samarbejde med det amerikanske medicinalselskab Pfizer.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech er den mest benyttede coronavaccine i Danmark.

Den er godkendt til brug i både EU, USA og flere andre lande.

I forbindelse med fremlægningen af regnskabet siger BioNTechs direktør, Ugur Sahin, på et pressemøde, at den første generation af vaccinen også virker mod Delta og andre varianter af coronavirusset.

Derfor er der foreløbig ikke behov for en videreudvikling af vaccinen, forklarer han.

- Det er muligt, at der i løbet af de næste seks til 12 måneder vil dukke flere varianter op, som vil kræve en tilpasning af vaccinen. Men lige nu er det ikke tilfældet, siger Ugur Sahin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mandagens regnskab sender BioNTechs aktie op med omkring ti procent ved den amerikanske børsåbning.

Men det var Pfizer og BioNTech, der kom først på markedet med deres fælles vaccine og først fik den godkendt af lægemiddelstyrelserne i EU og USA.

Pfizer har indtil videre været den store vinder med en indtjening, der overgår konkurrenternes.

Det seneste halvårsregnskab viste, at Pfizer fik 10,8 milliarder dollar ind i årets første seks måneder.

/ritzau/dpa