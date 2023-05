Tyske virksomheders sortsyn skærpes for første gang i syv måneder

Pessimismen blandt tyske virksomheder er vokset for første gang i syv måneder.

Det viser det såkaldte Ifo-indeks, som er baseret på meldinger fra cirka 9000 tyske virksomheder.

Det er dog ikke en katastrofal udvikling, og den er i sig selv begrænset.

Det skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- Der er langt ned til de tungeste tider sidste efterår, og situationen er generelt blevet lysere for den tyske økonomi end for blot et halvt år siden.

- Der er dog ingen tvivl om, at der er udfordringer forude, og stemningen er ikke helt i top hos de tyske virksomheder.

Virksomhederne spørges ind til det nuværende forretningsklima og deres forventninger til de næste seks måneder.

Meldingerne kommer, efter at Tyskland med nød og næppe undgik en såkaldt teknisk recession i første kvartal.

Det er defineret ved to kvartaler i træk med negativ vækst i bruttonationalproduktet (bnp).

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

I første kvartal endte væksten i den tyske bnp mere eller mindre uændret.

- Vi kommer dog ikke udenom, at risikoen for recession fortsat er reel og tilstede. Økonomien er påvirket af høj inflation, kraftigt stigende renter og økonomisk usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine.

De tyske virksomheders syn på fremtiden er også interessant set med danske briller.

Retningen i tysk økonomi kan nemlig have stor indflydelse på den danske. Det sker særligt gennem eksportmarkedet, skriver cheføkonomen videre.

- Tyskland er Danmarks største samhandelspartner, og eksporten til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske job.

- Særligt den tyske industri ser ud til at være presset i øjeblikket, og det kan ramme den danske vareeksport negativt.

