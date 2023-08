Tysker udvist og idømt seks års fængsel for voldtægter af pige

En tysk mand på 39 år er tirsdag ved Retten i Viborg idømt seks års fængsel og er blevet udvist af Danmark for bestandig for at have voldtaget en pige fra hun var 7, til hun var 11 år.

Anklager Anni Hestbæk fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, retten lagde vægt på en videoafhøring af pigen i forbindelse med domfældelsen.

Manden havde erkendt sig skyldig i enkelte overgreb, men afviste, at der skulle være tale om så massive forbrydelser, som anklageskriftet lagde op til.

Men det blev pigens forklaring, som de tre dommere og seks nævninger valgte at lægge vægt på i afgørelsen af skyldsspørgsmålet.

Anni Hestbek havde på baggrund af rettens skyldkendelse krævet manden idømt en fængselsstraf på mindst seks års fængsel.

I forbindelse med strafudmålingen har hver nævning én stemme, mens hver af de juridiske dommere har to. Der blev i voteringen afsagt ti stemmer for fængsel i seks år, mens to stemmer faldt på fængsel i syv år.

Den 39-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen til Vestre Landsret.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad har den 39-årige under sagen forklaret, at han mødte pigen, efter at han havde været ude at gå en tur. Hun var kort forinden flyttet til Viborg, ligesom han selv var, og nu boede de nær hinanden.

Manden har beskrevet sit forhold til pigen som et venskab. Hun var 7, han 31, da de mødte hinanden.

For et års tid siden henvendte et familiemedlem til pigen sig til politiet og anmeldte den i dag 39-årige tysker for gennem flere år at have voldtaget pigen adskillige gange.

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet. Retten besluttede efter tirsdagens domsafsigelse, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet frem til afgørelsen af en eventuel ankesag, eller indtil han kan påbegynde afsoning af straffen.

Retten henviste i den forbindelse til, at det ville skade den almindelige retsfølelse i befolkningen, hvis han skulle være på fri fod, efter at være blevet idømt så hård en straf for så alvorlig kriminalitet.

