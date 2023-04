Tyskere booker dansk sommerhustur i højsæsonen som aldrig før

Der er rigtig godt gang i bookingerne af danske feriehuse i år, og igen er det tyskerne, som driver udviklingen.

447.000 husuger er der booket for resten af året, viser tal fra udgangen af marts ifølge Danmarks Statistik. Det er 5000 flere end på samme tidspunkt sidste år.

Cirka tre ud af fire af bookingerne står tyskere for.

- Der har ikke tidligere været så mange bookede husuger for resten af året på dette tidspunkt, skriver Danmarks Statistik om tallene.

Privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer ser udviklingen som et godt tegn for dansk turisme.

Han hæfter sig ved, at "aldrig før har så mange tyskere planlagt at holde sommerferie i et dansk sommerhus på den her tid af året", når man ser på højsæsonen - altså juli og august.

Det er bemærkelsesværdigt set i lyset af den øvrige økonomiske udvikling, mener han.

- Uden for landets grænser er købekraften blevet forringet over det seneste år, og det udgør et risikoelement for turismen herhjemme, skriver han i en kommentar.

- Dagens tal tyder dog på, at de danske sommerhuse også er en tryg havn for tyske turister i krisetider.

Ser man kun på højsæsonen i juli og august, overgås det samlede antal bookede uger for alle nationaliteter dog af 2021. Her tog mange på ferie i Danmark på grund af coronapandemien.

De seneste tal fra Danmarks Statistik beskriver også, hvordan det gik med antallet af udlejninger i marts.

Her blev det til i alt en million udlejede feriehuse, hvilket var en stigning på fire procent i forhold til sidste år.

Syv ud af ti af overnatningerne stod tyske gæster for. Danske gæster stod for knap tre ud af ti.

De i alt 702.000 overnatninger fra nabolandet Tyskland udgør en stigning på 21 procent i forhold til sidste år.

- Netop afslapning og naturoplevelser er vigtigst for tyskernes ferievalg, og her har Danmark et unikt og stærkt produkt i feriehusturismen, siger Maria Krüger Torp, som er chef for turisme og oplevelser i interesseorganisation Dansk Industri, i en skriftlige udtalelse.

/ritzau/