Tyskerne valfarter igen til de danske feriehuse

Mens coronapandemien efterhånden føles som et fjernt minde, er tyskerne igen begyndt at krydse grænsen i hobetal for at søge mod de danske feriehuse.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I juli alene blev der registreret 1,99 millioner tyske overnatninger i de danske feriehuse.

Det er en stigning på 54 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Det er det højeste antal tyske overnatninger for en juli måned i løbet af de seneste tre år. Det påpeger Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Coronakrisen med alle dens ulyksaligheder er fejet til side, og det betyder, at biler med tyske nummerplader igen fylder op i landskabet, skriver han i en kommentar til tallene.

Antallet af danske overnatninger i juli er derimod reduceret kraftigt sammenlignet med de seneste år, hvor coronarestriktioner har holdt mange inden for landets grænser.

- Antallet af danske overnatninger falder massivt tilbage, da de i lighed med tyskerne valfarter udenlands for at holde ferie. Det giver feriebilledet et udtryk, der minder om tiden før corona, lyder det fra privatøkonomen.

De danske overnatninger udgør 1,63 millioner. Det er 46 procent lavere end samme måned sidste år.

Det samlede antal overnatninger i danske feriehuse er landet på 4,2 millioner i juli.

Der er sammenlagt tale om et mindre fald sammenlignet med juli i 2021.

/ritzau/