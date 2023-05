Tysklands inflation fortsætter med at dale langsomt

Det har vist sig at være særdeles svært for Tyskland at ryste det høje inflationsniveau af sig.

Godt nok faldt inflationen i landet til 7,2 procent i april, men det går langsomt. I marts blev inflationen opgjort til 7,4 procent på årsbasis.

Det viser de endelige tal fra Tysklands statistiske kontor, Destatis.

Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri, har den tyske inflation nu holdt sig over syv procent i et år.

Og tyskerne skal formentlig forberede sig på, at den fortsat holder sig på et højt niveau frem mod sommer.

- Men efter sommeren kan det gå stærkt ned mod mere normale niveauer, siger han i en kommentar.

Den stejle stigning i forbrugerpriser har været med til at udhule tyskernes købekraft, lige som tilfældet også har været mange andre steder i verden - herunder i Danmark.

Da mange tyskere ynder at bruge deres ferie i det danske sommerland, havde Allan Sørensen frygtet, at de høje forbrugerpriser kunne komme til at koste turister.

- Men det (inflationen, red.) er heldigvis ikke gået ud over tyskernes interesse for at holde ferie i Danmark.

- Antallet af tyskere, der vil holde ferie i et sommerhus, ser ud til at sætte rekord i år, siger Allan Sørensen.

Dog kan det komme til at ramme resten af det danske erhvervsliv, da Tyskland er Danmarks største eksportmarked.

Ifølge cheføkonomen eksporterede danske virksomheder for 215 milliarder kroner til Tyskland sidste år.

- Tabet af købekraft og stilstanden i tysk økonomi kan gøre det svært at hente flere ordrer på det tyske marked, siger Allan Sørensen.

- Eksporten til Tyskland giver anledning til mere end 100.000 danske arbejdspladser, så rent jobmæssigt er Tyskland det vigtigste marked for Danmark

Tyskland oplever langt fra samme nedgang i inflationen, som man har set i Danmark i april.

Onsdag morgen viste tal fra Danmarks Statistik, at inflationen i Danmark faldt til 5,3 procent fra 6,7 procent i marts.

