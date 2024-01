Tysklands økonomi var i bakgear i 2023

Tysklands økonomi skrumpede i 2023 med 0,3 procent sammenlignet med året forinden.

Det viser en ny opgørelse fra det tyske statistikkontor mandag formiddag.

Udviklingen i det bruttonationalproduktet (bnp) er blandt andet et resultat af den høje inflation og de stigende renter, der gjorde sig gældende i løbet af året.

Det skriver Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri, i en kommentar.

- Coronakrisen og nu inflationskrisen har ført til at tysk økonomi er stort set på samme niveau som i 2019.

- Over de seneste fire år er tysk økonomi vokset med mindre end én procent. Det er den laveste vækst over en fireårs periode siden genforeningen i starten af 1990’erne, lyder det.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Ifølge Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, er den tyske industri blevet et billede på situationen i Tyskland.

- Industrien har historisk været en stor vækstmotor for tysk økonomi, men de senere år er vækstmotoren gået i stå.

- Den tyske industri har det svært, fordi den er meget rentefølsom. Dertil ser den mest energiintensive del af den tyske industri som eksempelvis metal og kemi fortsat svag ud, skriver han i en kommentar.

Indtil videre ser 2024 heller ikke alt for lovende ud, lyder det fra Allan Sørensen.

- Tysk økonomi får ikke en buldrende start på 2024. Erhvervstilliden signalerer fortsat tilbagegang i Tyskland her i starten af året.

- Prognoserne for tysk økonomi for i år ligger og vipper lige omkring nulpunktet. Så de økonomiske trængsler ser ud til at fortsætte, siger Allan Sørensen.

