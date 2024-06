Tyv bakkede ind gennem computerbutiks vindue og stjal telefoner

En mand er natten til lørdag blevet anholdt, efter at han bakkede en rød Alfa Romeo ind igennem butiksvinduet til en computerbutik i Waves, som tidligere var kendt som Hundige Storcenter, og plyndrede butikken for telefoner.

Det oplyser Boye Rasmussen, som er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, kort efter klokken fem lørdag morgen.

Rasmussen fortæller, at et vægterfirma gav lyd fra sig kort inden klokken 02.30, om at en af firmaets alarmer var gået.

Ifølge politiet havde gerningspersonen, en 38-årig mand, bakket en bil ind igennem butiksvinduet i Waves. Der var tale om en rød Alfa Romeo, som senere viste sig at være stjålet.

Efter at have bakket gennem vinduet er det politiets formodning, at et gitter til butikken er blevet brækket op med et koben eller lignende.

Gerningspersonen slap umiddelbart fra stedet, men blev godt et kvarter efter anmeldelsestidspunktet stoppet i den røde Alfa Romeo i Københavns Vestegns Politikreds, hvor betjentene havde fået besked fra deres kolleger sydpå.

Ifølge Boye Rasmussen lykkedes det politiet at anholde en enkelt gerningsmand. Politiet formoder dog, at der var andre i bilen, som slap væk fra anholdelsesstedet.

Den 38-årige mand er blevet sigtet for rambuktyveri.

Politiet har endnu ikke besluttet, om det vil fremstille manden i grundlovsforhør lørdag.

En anholdt skal inden for 24 timer enten løslades eller stilles for en dommer i et grundlovsforhør.

I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen. Dommeren kan også vælge at opretholde anholdelsen i op til tre døgn, mens politiet får mere tid til at efterforske.

/ritzau/