Tyv stjæler Mercedes dækket i folie fra køreskole

Der gik ikke mere end et par timer fra, at en Mercedes blev meldt stjålet fra en køreskole i Helsinge i Nordsjælland, til at politiet kunne stoppe bilen i København.

Det fortæller Christian Marcussen, som er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

- Den har folie på. Så den ligner et stort kørende kørekort. Derfor var den også relativt nemt genkendelig, siger vagtchefen.

Derudover havde den stjålne Mercedes også gps i, så køreskolen kunne følge dens færden mod København.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen om indbrud på køreskolen klokken 10.05 lørdag. Omkring klokken 12 oplyste Københavns Politi så, at de havde stoppet bilen, til deres kolleger i Nordsjælland.

Der er anholdt en gerningsmand, fortæller Christian Marcussen. Han kan ikke oplyse nærmere om den anholdte.

Vagtchefen fortæller, at politiet efterlyste bilen, da den blev meldt stjålet.

Da ejeren af køreskolen gjorde opmærksom på, at de kunne se bilen køre ind i København, gjorde Nordsjællands Politi politiet i København opmærksom på, at de skulle være på udkig efter bilen.

/ritzau/