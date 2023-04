Ubers største rival fyrer omkring en tredjedel af sine ansatte

Samkørselstjenesten Lyft vil fyre mindst 1200 medarbejdere som led i en ny runde nedskæringer.

Det fortæller en kilde med viden om fyringerne til avisen The New York Times.

Alt i alt kan fyringsrunden komme til at påvirke over 30 procent af de 4000 ansatte i Lyft, Ubers største rival.

- Vi er nødt til at skære i vores omkostninger for at kunne tilbyde køreture, der er til at betale, attraktiv løn for vores chauffører og profitabel vækst, skriver administrerende direktør i Lyft David Risher i et notat til de ansatte.

De penge, virksomheden sparer som følge af fyringerne, vil ifølge David Risher blive investeret i mere konkurrencedygtige priser, hurtigere opsamlingstider og forbedrede indkomstmuligheder for chaufførerne.

- Dette er en svær beslutning, som vi ikke træffer med let sind. Men resultatet vil være et langt stærkere og mere konkurrencedygtigt Lyft, siger talsperson for selskabet Sona Iliffe-Moon ifølge The New York Times.

Den tidligere Microsoft- og Amazon-direktør David Risher tog i april over som administrerende direktør i Lyft fra selskabets stiftere, John Zimmer og Logan Green.

Det er blot nogle måneder siden, at de ansatte i Lyft stod over for den seneste fyringsrunde, hvor 13 procent af medarbejderne på det tidspunkt mistede jobbet.

Alligevel kunne selskabet ifølge The New York Times i februar meddele, at man det forgangne år havde tjent flere penge i en regnskabsperiode end nogensinde før.

David Risher har ifølge avisen gjort det til sin mission at tilbyde konkurrencedygtige priser.

Med det skal forstås billigere end rivalen Uber, der efter coronapandemien er kommet stærkt tilbage med investeringer i madlevering samt privat biludlejning.

/ritzau/