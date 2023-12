Udbytteskattesag mod Sanjay Shah er udskudt for tredje gang

Retten i Glostrup udskyder opstarten af udbytteskattesagen mod Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson fra 8. januar til 29. februar næste år.

Det skriver retten i en pressemeddelelse.

Udskydelsen sker, fordi den ene af forsvarsadvokaterne har bedt om yderligere tid til at forberede sagen, og det har retten valgt at godkende.

Der er afsat 24 retsdage til sagen, der løber frem til 27. september 2024.

Sanjay Shah er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for over ni milliarder kroner, hvilket han nægter. Svindlen skal være sket ved, at der er udbetalt refusion af udbytteskat, uden at der har været krav på det.

Den 7. december blev Sanjay Shah varetægtsfængslet frem til 3. januar ved et grundlovsforhør. Omkring et døgn forinden var han landet i København.

Han var blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater efter flere sager om udlevering til Danmark.

Ved varetægtsfængslingen bad forsvarerne sig om mere tid til at forberede sagen. Det var anklagemyndigheden dog ikke meget for.

- Vi ser intet grundlag for en udsættelse af længere varighed, lød det fra specialanklager Marie Tullin.

Den 14. december led Sanjay Shah et nederlag ved Østre Landsret, da landsretten gav grønt lys til, at sagen mod ham kan forsætte.

Hans forsvarere mente, at den skulle afvises, fordi flere ministre har udtalt sig om den.

De har krænket Shahs rettigheder i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, mente forsvarerne, Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt.

Enhver har ret til at blive anset som uskyldig, indtil retten har talt. På dette felt har ministre krydset grænsen, hævdede de to forsvarere i forbindelse med sagen.

Shah nægter sig skyldig og har sagt, at han var i god tro, da han bad om refusion.

Tiltalen mod finansmanden om bedrageri med uberettiget refusion af udbytteskat blev rejst for snart tre år siden.

Det var tilbage i foråret 2021, at anklagere fremlagde politiets efterforskning for en dommer, som derefter, den 31. marts, bestemte, at mistanken var begrundet, og at Shah skulle varetægtsfængsles.

/ritzau/