Uden tilsat sukker - Easis med stor tilbagegang i 2022

Den danske fødevareproducent Easis, som producerer madvare uden tilsat sukker, er efter rekordvækst i 2020 og 2021 ramt af inflation og prisbevidste kunder.

Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2022.

- Gennem hele 2022 kunne vi tydeligt mærke, at der var en stigende tendens blandt forbrugerne til primært at handle tilbudsvarer, siger Thomas Møberg, direktør i Easis.

Ifølge direktøren viser resultatet sig i et skuffende regnskab med resultater, som lander langt under, hvad de havde forventet.

Selskabets overskud endte på 1,7 millioner kroner mod 8,3 millioner kroner i 2021.

Men i stedet for at kigge på besparelser i en tid med tilbagegang, valgte Easis i august 2022 i stedet at lancerer et nyt produkt per uge.

- Vi tror på, at det i krisetider er vigtigt at bevare sit markedsføringstryk og vise initiativ som markedsleder. Derfor valgte vi at gøre noget fundamentalt anderledes end vores konkurrenter ved at fortsætte med at udvikle og tilbyde nye produkter, siger Thomas Møberg.

Ifølge pressemeddelelsen blev størstedelen af de nye produkter taget godt imod af de forbrugere, som handler via selskabets onlinebutik. Men i slutningen af 2022 ændrede det sig.

- På trods af den lovende start måtte vi bare konstatere, at den generelle samfundstendens også ramte omsætningen på webshoppen. I øjeblikket er det ganske enkelt ikke muligt at sælge produkter til andet end tilbudspris, siger Thomas Møberg.

Innovationsprojektet har kostet godt og vel to millioner kroner. Direktøren regner med, at den vil vise sit værd på længere sigt.

/ritzau/