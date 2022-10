Udenlandske banker tvinges til dansk retssag om udbytteskat

En række udenlandske storbankers forsøg på at få flyttet en retssag om erstatning væk fra Danmark er onsdag mislykkedes.

Østre Landsret har onsdag i en kendelse bestemt, at sagen om erstatning for uberettiget refusion for udbytteskat kan fortsætte på dansk grund.

Dermed har Skatteforvaltningen fået medhold i et opgør med blandt andre Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays Bank og UBS.

Konsekvensen er, at de danske myndigheder undgår at skulle anlægge retssager i flere forskellige lande. Dette ville have været en meget dyr affære, har Skatteforvaltningen understreget i et skriftligt indlæg i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I onsdagens kendelse skriver Østre Landsret, at den af Skatteforvaltningen anlagte sag fremmes til behandling i realiteten.

Erstatningssagen retter sig mod den canadiske pensionskasse HOOPP, som fik udbetalt 912,5 millioner kroner i refusion af udbytteskat.

Skatteforvaltningen vil have pengene tilbage, fordi man hævder, at der var tale om uberettiget refusion.

Man påstår, at 12 udenlandske banker og Nordea sammen med HOOPP har et solidarisk erstatningsansvar. Bankerne deltog i manøvrer, som gjorde det muligt for den canadiske pensionskasse at få pengene fra den danske statskasse, hævdes det.

HOOPP var ikke reel ejer af de aktier, som var grundlaget for krav om refusion af udbytteskat, mener de danske myndigheder.

Faktisk var der tale om et lukket kredsløb, hvor aktierne proforma blev flyttet. Bankernes rolle var at skabe indtryk af, at den canadiske pensionskasse ejede aktierne, lyder det.

Hvis Østre Landsret havde nikket til storbankernes påstand om, at der ikke er såkaldt værneting i Danmark, ville der være udsigt til "enorme procesøkonomiske ulemper", har Skatteforvaltningen påpeget i et indlæg om striden.

Desuden ville der kunne blive afsagt domme med forskellige konklusioner, skriver Kammeradvokaten på vegne af Skatteforvaltningen:

"Hvis Skatteforvaltningen ikke kunne anlægge sagerne i Danmark, ville det indebære, at det samme spørgsmål skulle behandles af retter i flere forskellige jurisdiktioner - endda på to forskellige kontinenter - med risiko for uforenelige resultater og enorme procesøkonomiske ulemper til følge."

/ritzau/