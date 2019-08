Udenlandske medier reagerer på Trumps aflyste statsbesøg

Det er ikke kun i Danmark, at nyheden om Donald Trumps aflyste statsbesøg vækker opsigt

I sidste uge rapporterede The Wall Street Journal, at den amerikanske præsident Donald Trump var interesseret i at købe Grønland. En anmodning, der hurtigt blev afvist af statsminister Mette Frederiksen. Onsdag skrev Trump på Twitter, at det ellers planlagte statsbesøg i Danmark i starten af september nu var aflyst. Årsagen var, at Danmark afviste at sælge Grønland. Situationen har vakt opsigt i mediebilledet, og historien har fået flere udenlandske medier til tasterne.

Amerikanske Fox News skriver i en artikel, at der indtil Trumps udmelding om købet ikke var tegn på, at præsidentens besøg i Danmark var møntet på at snakke om salget af Grønland.

The Washington Post har dog kilder, der fortæller, at Trump har snakket om at købe Grønland i flere uger. Højtstående embedsmænd skulle have diskuteret, hvilken pris USA kunne købe Grønland for. Samtidig skulle de have drøftet, hvorvidt Danmark skulle have et økonomisk incitament for at fremskynde købet. Mediet nævner dog også, at Trump med stor sandsynlighed ikke kan købe Grønland, og at han skal tage landet ’med magt’, hvis det skal lykkes.

Det amerikanske medie CNN Business har lavet en udregning på, hvad det egentlig ville koste for USA at købe Grønland. De anslår, at Grønland i hvert fald er 1 billion amerikanske dollars værd. Det svarer til omkring 670 milliarder danske kroner.

Nyhedsmediet CNN skriver desuden, at det ikke er første gang, at en amerikansk præsident har foreslået at købe Grønland. Det amerikanske nationalarkiv indeholder optegnelser, der viser, at USA i 1946 anmodede om at købe Grønland for guld til en værdi af 100 millioner amerikanske dollars.

Det britiske medie The Times har også reageret på nyheden i en satirisk tone. De har lagt en satiretegning op, hvor Trump portrætteres på Grønland, imens han til en isbjørn råber ”Let’s make Greenland green again”.

Nyheden er også nået helt til Indien, hvor det indiske medie DD India blandt andet har sendt en nyhedsudsendelse om det aflyste besøg og lagt et videoklip ud på Twitter.

Historien har også været stor i dag i Norge. Det norske medie Dagbladet undrer sig over, hvorfor Donald Trump i første omgang overhovedet ville købe Grønland. Deres bud er, at han har brug for en udenrigspolitisk sejr for at vinde næste præsidentvalg. De kalder i samme ombæring Donald Trumps beslutning for ’latterlig’.

Den tidligere svenske statsminister Carl Bildt har også reageret på nyheden. I et opslag på Twitter skriver han blandt andet, at han synes, det er absurd, at USA som mangeårig allieret med Danmark kun vil aflægge statsbesøg, hvis landet er villigt til at opgive deres territorie.

Det grønlandske udenrigsministerie har dog endeligt afvist salget i et opslag på Twitter. Her skriver de blandt andet ”Greenland is open for business – not for sale”.