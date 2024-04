Udenlandske medier vil også følge Korsør-sagen

Der kommer til at være mange journalister på tilhørerrækkerne til den kommende retssag mod en 33-årig mand, der blandt andet er tiltalt for at have dræbt 17-årige Emilie Meng.

Foruden en lang række danske medier har også to norske og et tysk medie planer om at overvære sagen.

I alt har 16 medier ønsket at reservere en plads i Retten i Næstveds store nævningeretssal, som danner ramme om sagen. Tre af medierne er udenlandske - det gælder TV2 Norge, Dagbladet og tyske RTL.

Det oplyser retspræsident Alex Elisiussen til Ritzau.

Retssagen begynder 14. maj og behandles over en lang række dage, inden dommen ventes 28. juni.

I retssalen er der i alt cirka 65 pladser til tilhørere og til pressen. Både journalister og nære pårørende har kunnet reservere plads på forhånd.

På grund af den store interesse har Retten i Næstved også taget to ekstra lokaler i brug, hvor tilhørere og pressen vil kunne overvære sagen via en videoforbindelse.

Retten etablerer i forbindelse med sagen også adgangskontrol ved rettens hovedtrappe.

I sagen er den nu 33-årige mand tiltalt for at have dræbt 17-årige Emilie Meng, der forsvandt fra Korsør Station i juli 2016.

Han er også tiltalt for at have overmandet og forsøgt at bortføre og voldtage en 15-årig efterskoleelev i Sorø i november 2022.

Desuden anklages han for at have bortført en 13-årig pige i Kirkerup i april 2023 og udsat hende for grove seksuelle overgreb.

Han skal have haft til hensigt at slå hende ihjel, men det mislykkedes, da pigen blev fundet, og manden blev anholdt.

Han nægter sig i hovedparten skyldig i anklagerne.

/ritzau/