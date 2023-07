Udenlandske myndigheder: Mærsk har ladet sig bruge af narkosmuglere

Ifølge belgiske og hollandske myndigheder har danskejede Mærsk ladet sig bruge af narkosmuglere i Europas to største havne, Antwerpen og Rotterdam.

Det skriver Jyllands-Posten.

Mediet har kendskab til flere sager, hvor ansatte ved rederiet eller dets datterselskaber har delt fortrolige oplysninger, der kunne hjælpe smuglere til at fragte narko med Mærsks containere.

Nogle af sagerne er endnu ikke blevet bragt for en domstol, mens en nyere sag blev afgjort ved en hollandsk domstol i 2022.

Chef for politiet ved havnen i Rotterdam i Holland Jan Janse fortæller til Jyllands-Posten, at Mærsk fortsat er "infiltreret". Han tilføjer, at det er noget, som "gælder for alle de store rederier".

- Al logistik med containere handler jo om, hvordan du kan flytte en container så hurtigt og så billigt som muligt fra A til B. Mærsk sammen med MSC og andre rederier er meget effektive, men de har glemt, hvordan de gør sig modstandsdygtige over for misbrug, siger politichefen til mediet.

Der eksisterer desuden også sager ved de hollandske domstole, hvor Mærsk-ansatte ikke er involveret, men hvor rederiets skibe og terminaler er.

Ifølge politichefen har politiet i Holland efterforsket en større mængde sager om korrupte rederiansatte. I nogle sager er rederierne selv skredet til handling på baggrund af mistanke om korruption blandt deres ansatte.

Direktør for global sikkerhed i Mærsk Tanuj Luthra skriver i en mail til Jyllands-Posten, at rederiet de seneste fem år har styrket sin indsats på området og fortsat gør det.

- Ikke desto mindre er vi i vores industri, ligesom i det bredere samfund, oppe imod velfinansierede og hensynsløse organiserede kriminelle grupper, hvilket gør det svært at være et skridt foran, skriver han.

Politimyndigheder har udpeget Rotterdam og Antwerpen i Belgien som vigtige indførselssteder, når det gælder kokain fra Sydamerika.

De store containerhavne er plaget af den kriminalitet, der følger med narkobanderne.

I Antwerpen har mindst 29 angreb i byen rod i interne opgør i narkomiljøet, det skriver Jyllands-Posten.

