Udlånsvækst hjælper Arbejdernes Landsbank til stort overskud

Større aktivitet og en sund udvikling blandt kunderne har i 2021 været med til at sikre et milliardoverskud i Arbejdernes Landsbank.

Det viser bankens årsregnskab, der er offentliggjort fredag.

Samlet lander bankens overskud på 1,3 milliarder kroner. Det er en firedobling i forhold til overskuddet i 2020.

Væksten er især drevet af større indtægter, som for 2021 samlet er endt på 3,6 milliarder kroner. Det er en stigning på 63 procent sammenlignet med året før.

En del af de højere indtægter skyldes, at der i 2021 har været udlånsvækst, og der er udlånt penge til boligkunder.

- Mange af vores kunder har handlet bolig i løbet af året, og mange af vores nye kunder er også boligkunder, siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.

- Vi er naturligvis meget tilfredse med, at vi kan tiltrække den kundegruppe, og at mange kan se, at vi har et meget konkurrencedygtigt produkt på markedet for boligkunder, siger han i en pressemeddelelse.

Det milliardstore overskud er også påvirket af, at Arbejdernes Landsbank har kunnet tilbageføre 162 millioner kroner, der ellers var afsat til nedskrivninger på udlån.

Nedskrivninger er penge, som selskaber ikke forventer at se igen. Det skal ses som en slags sikring i tilfælde af tab på udlån.

Når Arbejdernes Landsbank kan tilbageføre penge, vil det sige, at tabene ikke har været så store som forventet takket være en sund udvikling hos kunderne.

/ritzau/