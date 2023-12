1. februar skal EU-ledere blive enige om økonomisk støtte til Ukraine

1. februar er der ekstraordinært EU-topmøde, hvor det flerårige budget er i fokus. Man skal blandt andet komme til enighed om den langsigtede økonomiske støtte til Ukraine.

Det siger Charles Michel til pressemøde med Belgiens premierminister Alexander De Croo.

I sidste uge blev man enige om at påbegynde EU-optagelsesforhandlingerne med Ukraine, men Ungarn ville ikke godtage EU-Kommissionens forslag om en firårig plan for økonomisk støtte til det krigsramte land. Derfor blev punktet udskudt.

Der er tale om 50 milliarder euro over fire år.

Fredag sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at hun ikke vil udelukke, at man finder en aftale udenom Ungarn.

- Jeg så helst, at alle europæiske lande gik sammen.

- Man kan ikke tale om en europæisk splittelse. Der er et enkelt land, som ikke har ønsket at være med i aftalen, der er indgået, men vi andre står sammen, sagde hun på et pressemøde efter topmødet.

Flere stats- og regeringschefer var ude med meldingen om, at de var sikre på, at man nok skulle komme til enighed inden for de første par måneder af det nye år.

