10 skøre, sjove og kontroversielle citater af Boris Johnson

Boris Johnson, der tirsdag blev valgt som Det Konservative Partis nye leder og dermed også Storbritanniens nye premierminister, har flere gange været i vælten for sine udtalelser. Her har vi samlet nogle af de skøre, sjove og mest kontroversielle

Om burkaer

”Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er helt til grin, at mennesker vælger at gå rundt og ligne brevkasser.”

Kilde: The Daily Telegraph, 2019





Om at stemme konservativt

”At stemme konservativt vil give din kone større bryster og højne dine chancer for at eje en BMW M3.”

Kilde: The Independent, 2005





Om sine premierminister-chancer

”Mine chancer for at blive premierminister er cirka lige så gode som at finde Elvis på Mars, eller som at jeg genfødes som en oliven.”

Kilde: The Daily Telegraph, 2004





Om Det Konservative Parti

”I 10 år har vi i Det Konservative Parti været vant til Papua Ny Guinea-agtige orgier af kannibalisme og ledermord.”

Kilde: The Daily Telegraph, 2006





Om narkotika

”Jeg tror, jeg engang fik noget kokain, men jeg nyste, så jeg fik det ikke op i næsen. Måske var det faktisk flormelis.”



Kilde: The Daily Telegraph, 2005





Om malaysiske kvinder

”Kvinderne tager kun på universitetet, så de kan finde mænd at gifte sig med.”

Kilde: The Guardian, 2013





Om sit litterære talent

”Nogle mennesker spiller klaver, nogle løser sudoku, nogle ser fjernsyn, nogle tager til middagsselskaber. Jeg skriver bøger.”

Kilde: The New York Times Magazine, 2012





Om vælgere, der tager kontakt til parlamentsmedlemmer

”Den sørgelige sandhed er, at når folk tager kontakt til et parlamentsmedlem, er det fordi, de er løbet tør for andre idéer.”

Kilde: Citatet er fundet i bogen ”Body in the Surgery” af Catherine Cooper. Citatet er dateret til 2003





Om jobs, der går til indvandrere

”London er fantastisk til at skabe arbejdspladser – men mange af arbejdspladserne går til folk, som ikke stammer fra dette land.”

Kilde: The Daily Mail, 2012, da Boris Johnson var Londons borgmester





Om at tale i mobiltelefon, mens man kører bil

”Jeg tror ikke, at det nødvendigvis er mere farligt end en masse andre ting, man laver, når man kører bil – piller næse, læser avis, finder vej på et kort, slår sine børn og så videre.”

Kilde: The Daily Telegraph, 2002