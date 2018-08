10 personer indlagt efter skyderi i Manchester

Ifølge Sky News er 10 personer på hospitalet efter skyderi i den sydlige del af Manchester i Storbritannien.

10 personer er på hospitalet efter skyderi i den britiske by Manchester. Det skriver Sky News, der citerer lokalt politi.

Skyderiet skulle være sket i bydelen Moss Side, der ligger syd for det centrale Manchester.

Politiet beskriver ifølge Sky News episoden som "et farligt angreb" og siger, at der er både svært og let tilskadekomne.

- Omkring klokken 02:30 modtog politiet en anmeldelse om skud hørt på Claremont Road.

- Grundet indholdet i anmeldelsen ankom en stor mængde bevæbnet og ubevæbnet politi og det blev klarlagt, at flere var såret, skriver Greater Manchester Police i en pressemeddelelse.

Politiet arbejder lige nu på at samle beviser ved at gennemgå overvågningsvideoer og tale med vidner.

- Vi har for nuværende flere personer på hospitalet, der bliver behandlet for forskellige skader. Heldigvis ser de fleste ud til ikke at være livstruende på nuværende tidspunkt, siger efterforskningslederen Debbie Dooley i meddelelsen.

Grundet en festival i området var der mange mennesker til stede, da skuddene blev afgivet, skriver politiet.

Der var tale om det årlige Carribean Carnival, der afholdes i Moss Side og hylder caribisk kultur gennem optog og aktiviteter.

- Dem, der bor i eller besøger området, vil forståeligt nok være bekymrede over denne episode og vi vil have ekstra betjente i området morgenen igennem og i de kommende dage, siger Debbie Dooley.

/ritzau/