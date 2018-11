10 personer mister livet under mudderskred i Brasilien

Et mudderskred nær Rio de Janeiro fik en enorm sten til at rulle hen over hustage. 10 personer blev dræbt.

10 personer har mistet livet under et mudderskred lørdag nær Rio de Janeiro i Brasilien. Yderligere 11 personer er blevet kvæstet.

Det oplyser de brasilianske myndigheder.

Mudderskreddet blev udløst af et kraftigt regnvejr de seneste dage, fortæller forsvarschef i Rio de Janeiro, Roberto Robadey, til den brasilianske tv-station Globo TV.

De dræbte og sårede er alle kommet til skade, da mudderskreddet fik en enorm sten til at rulle over tagene på seks huse i kvarteret Boa Esperanca i byen Niteroi.

Ifølge forsvarschefen har myndighederne anbefalet de lokale at lade sig evakuere.

- Det har regnet meget de sidste to dage, og der er blevet erklæret undtagelsestilstand i Niteroi, siger Roberto Robadey.

- Folk er blevet rådgivet på baggrund af situationen, og vi har anbefalet, at man rykker til et sikrere område.

Mange beboere i området har dog nægtet at følge anbefalingerne, siger Claudio dos Santos, der er præsident for beboerorganisationen i Boa Esperanca.

