10 royale regler Meghan Markle skal følge, efter hun er blevet gift med prins Harry

Forbud mod skaldyr, selfies og offentlige kys. Der er mange regler, man skal have styr på, når først man er blevet gift med en prins

Når Meghan Markle den 19. maj giver prins Harry sit ja i St. George's Chapel, får hun ikke blot en ægtemand og en ny titel - hun får en helt ny livsstil. For når man er blevet en del af den britiske kongefamilie, er det ikke ligegyldigt, hvordan man opfører sig i offentligheden. Der er mange regler, man pludselig skal have styr på, og det er ikke alle, der er lige logiske. Du kan her læse 10 regler, Meghan Markle skal følge, efter hun er blevet gift med prins Harry.

1. Offentlige kys er forbudt

Du kommer højst sandsynlig ikke til at se prins Harry og Meghan holde hinanden i hånden eller kysse hinanden ømt i offentligheden, når først de er blevet gift. For det er ikke velset, at parrene i den britiske kongefamilie er intime i offentligheden.

2. Det er forbudt at skrive autografer eller tage selfies

Selvom man er en del af en af de mest berømte familier i verden, er det ikke tilladt for dem at skrive autografer eller tage selfies - et selvportræt taget med mobiltelefonen - med fans.

3. Den royale familie må ikke være politisk engageret

Medlemmer af den britiske kongefamilie må ikke stemme, stille op i et politisk parti eller udtale sig offentlig om politik.

4. Kvinderne i kongefamilien skal altid bære hat til formelle begivenheder – men kun indtil klokken 18

Ved formelle begivenheder skal de kvindelige medlemmer af kongehuset altid bære hat. Men kun til klokken 18, hvorefter hatten bliver skiftet ud med en tiara. Det er dog kun de gifte kvinder i det britiske kongehuset, der må bære en tiara.

5. Man skal altid takke ja til alle gaver

Som en del af den britiske kongefamilie modtager man hvert år mange gaver, både ved officielle arrangementer og fra befolkningen. Medlemmer af den britiske kongefamilie skal derfor altid acceptere alle gaver, de får – uanset hvor bizar gaven så end kan være.

6. Hvordan kvinderne i den britiske kongefamilie sidder ned, er ikke ligegyldig

Kvinderne skal altid sidde med krydsede ben, enten krydset ved knæet eller anklerne.

7. Den kongelige familie skal ved udenlandsrejser altid have ét sæt sort tøj med

Hver gang et medlem af den britiske kongefamilie rejser udenlands, skal de sørge for at have ét sæt sort tøj med. Grunden til dette er, at de i tilfælde af et dødsfald skal have tøj på, der er egnet til en begravelse.

8. Når dronning Elizabeth er færdig med at spise, er middagen forbi

Dronning Elizabeth bestemmer suverænt, hvornår middagen starter, og hvornår den slutter. Ingen må starte med at spise, før Dronningen har taget sin første bid, og lige så snart hun har taget sin sidste bid, er middagen forbi for alle.

9. Det er slut med skaldyr

Man må ikke håbe for Meghan Markle, at rejer eller andet skaldyr er hendes livret. For når først hun er blevet en del af den britiske kongefamilie, er det slut med det. Grunden til dette er, at risikoen for at få madforgiftning er større ved skaldyr.

10. Hvidløg, kartofler, ris og pasta serveres ikke på Buckingham Palace

Dronning Elizabeth er ikke glad for hvidløg, og derfor bliver det ikke brugt i madlavningen på Buckingham Palace. Meghan Markle skal heller ikke gøre sig nogen forhåbninger om at få serveret kartofler eller pasta, når hun er på besøg hos sin kommende mands bedsteforældre, da dronning Elizabeth også har et forbud mod dette.

Kilde: Marie Claire