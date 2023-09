100 britiske betjente afviser våbenbrug efter tiltale mod kollega

Over 100 betjente i Londons politi har givet afkald på deres våbentilladelser i kølvandet på en drabstiltale mod en betjent.

Det oplyser en kilde til BBC.

Betjentene er ifølge en talsmand bekymrede, efter at en betjent onsdag blev tiltalt for drab på en 24-årig sort mand ved navn Chris Kaba i det sydlige London sidste år.

De fleste betjente i Storbritannien bærer ikke rutinemæssigt tjenestevåben. Det er forbeholdt betjente med særlig træning, og det er over 100 af dem, som nu protesterer.

Mens betjentene afviser at udføre opgaver med våben, står forsvaret standby.

Således har Forsvarsministeriet tilbudt, at soldater kan hjælpe med visse opgaver, når der er brug for det.

Det sker efter en henvendelse fra Londons politi om brug for hjælp til opgaver i forbindelse med "rutinemæssig terrorbekæmpelse".

Episoden med Chris Kaba fandt sted 5. september 2022.

Den 24-årige mand blev ramt af et skud mod den bil, som han befandt sig i, og døde timer efter. Efter Kabas død var der flere demonstrationer.

Torsdag var den tiltalte betjent til et retsmøde i forbindelse med skyderiet.

Lederen for Metropolitan Police har efterfølgende haft møde med de våbentrænede betjente og sagde ifølge Sky News, at mange af dem "forståeligt" nok var "urolige".

Den britiske indenrigsminister, Suella Braverman, skrev søndag på det sociale medie X, at hun ønsker en evaluering af området.

- Vi er afhængige af vores våbenbetjente, når det handler om at beskytte os fra de farlige og voldelige i samfundet, skriver hun og uddyber, at betjentene skal tage beslutninger på et "splitsekund".

- De skal ikke frygte at ende på anklagebænken for at gøre deres arbejde.

Kabas familie udtrykte tilfredshed med drabstiltalen onsdag. De har sagt, at de ønsker "retfærdighed for Chris".

I alt er der omkring 2500 våbentrænede betjente i Londons Metropolitan Police.

Generelt har der været stor opmærksomhed om Londons politi på det seneste. Sidste uge kom det frem, at omkring 1000 betjente enten er blevet enten suspenderet eller arbejder under skærpet tilsyn efter en række alvorlige sager.

