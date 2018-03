100 britiske soldater skal fjerne gift efter agentoverfald

Kemieksperter og soldater skal fjerne genstande i Salisbury efter angreb på en tidligere russisk dobbeltagent.

Den britiske forsvarsminister vil sende marinesoldater og soldater fra flyvevåbnet til Salisbury, hvor de skal hjælpe med at rydde op efter et giftangreb.

Forsvarsministeriet rapporterer ifølge Sky News, at 100 soldater og kemispecialister skal stå for opgaven med at fjerne genstande, som kan have været i kontakt med den giftige substans.

Målet for angrebet var ifølge britiske myndigheder en russisk eksspion og hans datter. Men flere er kommet til skade. 21 personer har været i behandling i forbindelse med overfaldet på Sergej Skripal.

Soldaterne skal blandt andet fjerne køretøjer og genstande fra Salisbury, som ligger i det sydlige England.

Skripal, der var dobbeltspion, blev i 2010 en del af en større spionudveksling mellem Rusland og USA. Han bosatte sig i Salisbury.

Skripal og hans 33-årige datter blev fundet livløse på bænken i engelske by søndag.

Den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, har fredag besøgt stedet, hvor den tidligere dobbeltagent blev fundet. Området er afspærret af politiet.

Den britiske efterretningstjeneste er fortsat i gang med at undersøge, hvor giften stammer fra.

- Tilstanden er stadig alvorlig for de to, som var mål for dette vanvittige angreb, siger Rudd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge politiet har man fundet ud af, hvilken gift der er tale om, men man har endnu ikke offentliggjort navnet.

Mistanken har i første omgang rettet sig mod Rusland. Det formodede angreb med nervegift giver mindelser om drabet i 2006 på den afhoppede efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko.

Han blev på et hotel i London forgiftet med det radioaktive stof polonium-210, som i løbet af tre uger slog ham ihjel. Siden blev to russere in absentia sigtet for drabet.

Rusland har afvist at stå bag overfaldet i Salisbury.

Den russiske udenrigsminister har fredag i forbindelse med et besøg i Etiopien tilbudt at sende eksperter til at hjælpe med efterforskningen.

