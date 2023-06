100 lande enige om globale finansreformer

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger fredag på et stort finansmøde i Paris, hvor over 100 lande deltager, at "der er fuldstændig konsensus om, at de globale finansielle institutioner skal reformeres".

Samtidig oplyser Macron, at en længe ventet aftale om, at de rige lande skal bidrage med 100 milliarder dollar (685 milliarder kroner) til en klimaplan for udviklingslandene nu er faldet på plads.

Der er også oprettet en fond for biodiversitet og for beskyttelse af verdens skove.

På det globale finansmøde blev det gjort klart, at multilaterale udviklingsbanker ventes at frigive 200 milliarder dollar (over 1370 milliarder kroner) til udviklingslande for at stabilisere deres økonomier.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, sagde i en tale på mødet, at det er afgørende, at alle lande bidrager og tager del i den fælles globale indsats mod sult, fattigdom og klimaforandringer.

- Mange lande - navnlig i verdens sydlige lande - står over for store udfordringer. Mange af udfordringerne er tæt forbundne. Det gælder udfordringerne omkring vækst og bekæmpelse af sult og fattigdom. Og dertil kommer udfordringerne ved de menneskeskabte klimaforandringer.

- Det er afgørende, at vi anerkender et fælles ansvar og åbent drøfter, hvordan vi kan opnå vores mål, sagde Scholz.

