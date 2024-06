100 mennesker meldes dræbt i angreb på landsby i Sudan

Mindst 100 mennesker blev onsdag dræbt i et angreb udført af den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF) på en landsby i delstaten Gezira i Sudan.

Det oplyser aktivistgruppen Wad Madani Modstandskomité i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Landsbyen Wad Alnoura var vidne til et massemord onsdag, da RSF angreb to gange og dræbte op til 100 mennesker, lyder det i udtalelsen.

Efterfølgende har Wad Madani Modstandskomité opjusteret dødstallet, som nu lyder på "flere hundrede".

Antallet af dræbte er ikke bekræftet af officielle instanser.

I en udtalelse, der blev sendt ud onsdag, hævdede RSF, at bevægelsen havde angrebet militærbaser i nærheden af Wad Alnoura. Men der var i den forbindelse ingen meldinger om, at der skulle være civile ofre.

RSF har kæmpet mod Sudans hær siden april sidste år.

Ifølge Reuters har Wad Madani Modstandskomité delt billeder, der viser "dusinvis" af lig, der ligger på jorden i Wad Alnoura og er gjort klar til at blive begravet.

Beboerne i landsbyen forsøgte angiveligt forgæves at få hjælp fra militæret under angrebet.

- Indbyggerne i Wad Alnoura alarmerede hæren for at blive reddet, men den responderede ikke, siger aktivistgruppen.

Konflikten mellem RSF og Sudans militær bunder i en strid mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere næstkommanderende, lederen af RSF, Mohamed Hamdan Daglo.

Mange millioner børn og voksne er påvirket af konflikten.

I april - i forbindelse med årsdagen for krigens udbrød - oplyste Red Barnet, at 14 millioner sudanske børn på daværende tidspunkt havde brug for humanitær bistand.

Og i marts advarede FN om, at 18 millioner mennesker var i akut mangel på mad, og at otte millioner var tvunget væk fra deres hjem i Sudan.

FN har beskrevet situationen i Sudan som en af verdens værste humanitære kriser.

/ritzau/