1000 betjente sikrer fredelig prideparade i Sarajevo

Muslimsk moddemonstration fordømmer prideparade i Bosniens hovedstad som syndig og ydmygende.

Under et stort opbud af politifolk har den bosniske hovedstad, Sarajevo, søndag holdt sin første prideparade for seksuelle minoriteter.

Et andet sted i byen blev der holdt en moddemonstration for at fordømme den "syndige" march.

Paraden forløb fredeligt. Det sørgede et stort opbud af politifolk for.

Der blev indsat politihunde og opsat metalhegn af de cirka 1000 betjente, der var udkommanderet til at beskytte den kulørte march. Ifølge AFP har cirka 2000 mennesker deltaget i prideparaden.

De svingede med regnbueflag og bar store bannere med logoet "Ima Izac" - kom ud - mens der blev blæst i fløjter og sunget.

Arrangørerne havde bebudet, at priden skulle udtrykke solidaritet og støtte til et samfund uden vold og diskrimination over for seksuelle minoriteter og andre.

- Hvis der ikke var vold, ville jeg ikke være her i dag, siger en af arrangørerne, Lejla Huremagi, i en tale.

- Dette giver os styrke og tro på, at fordommene imod os vil begynde at svinde ind, og at det vil blive bedre for os alle.

Flere ambassadører fra vestlige lande var mødt op til paraden, blandt dem ambassadørerne fra Frankrig og USA.

Cirka halvanden kilometer derfra var tilhængere af en islamisk gruppe indkaldt til en demonstration. De fordømte priden som "syndig" og en "ydmygelse" af Sarajevo.

/ritzau/AP