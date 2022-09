1000 børn er blevet såret eller dræbt i krigen i Ukraine

Red Barnet forsøger at forsyne fordrevne ukrainske familier med blandt andet mad, husly og psykologhjælp.

Mindst 372 børn er dræbt, og 635 børn er blevet såret i Ukraine siden Ruslands invasion af landet.

Det oplyser Red Barnet, der har lavet en analyse på baggrund af tal fra FN, i en pressemeddelelse tirsdag.

- Denne dystre milepæl markerer endnu en mørk dag i denne meningsløse krig. Uskyldige børn bliver såret eller dræbt næsten hver dag i Ukraine, udtaler Sonia Khush, der er direktør for Red Barnet i Ukraine, i pressemeddelelsen.

- Ubarmhjertig vold, herunder brug af eksplosiver i beboelsesområder, har været en stor belastning for børn de seneste seks måneder. Det kommer oven i otte brutale år med konflikt i den østlige del af landet.

Red Barnet har opereret i Ukraine siden 2014, hvor Rusland annekterede Krim-halvøen.

I Ukraine forsøger Red Barnet i disse måneder at sørge for husly, mad, kontanter, brændstof, psykologhjælp og baby- og hygiejneudstyr til fordrevne familier.

Ifølge FN er i alt 5718 civile blevet dræbt i Ukraine mellem 24. februar, hvor Rusland invaderede landet, og 4. september, fremgår det af pressemeddelelsen.

151 af dem er piger og 186 er drenge. 35 af de dræbte børns køn er ukendt.

Ifølge FN's flygtningeorganisation, UNHCR, er mere end syv millioner ukrainere registreret som flygtninge i andre lande. Det vurderes, at halvdelen af dem er børn.

I disse dage er der meldinger fra Ukraine om, at Ukraine er i gang med en modoffensiv mod Rusland.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det dog ikke meget, der kommer frem om modoffensiven. Ukraine har begrænset journalisternes adgang til frontlinjen og deler ikke mange oplysninger om, hvordan modoffensiven går.

Det gør de sandsynligvis for at kunne bevare et overraskelseselement i modoffensiven, skriver Reuters.

Rusland siger, at dets styrker har slået modoffensiven tilbage, mens Ukraine siger, at den har været succesfuld.

Der foregår desuden kampe omkring atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine.

Atomkraftværket er Europas største, og FN's Internationale Atomenergiagentur, IAEA, opfordrer til, at der omgående etableres en sikkerhedszone for at undgå en atomulykke.

