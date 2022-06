1000 ukrainske soldater fragtet til efterforskning i Rusland

Ikke mindre end 1000 ukrainske soldater er blevet fragtet til Rusland, hvor de nu kan se frem til at blive efterforsket af de russiske myndigheder.

Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters til det russiske nyhedsbureau Tass.

Ifølge Tass er der blandt andet omtrent 100 udlændinge iblandt krigsfangerne. Nyhedsbureauet omtaler dem som "lejesoldater".

Soldaterne er blandt dem, som overgav sig efter flere måneders kampe i den sydøstukrainske havneby Mariupol. Ukrainerne var i ugevis omringet på det enorme stålværk Azovstal, som de russiske styrker bombede og beskød fra alle retninger.

De civile, som var fanget på værket sammen med soldaterne, fik til sidst lov at blive eskorteret. Flere ukrainske soldater sprang også på Røde Kors' busser og satte kurs mod den vestlige og mere sikre del af Ukraine.

Men en stor del af de ukrainske soldater blev taget til fange.

I første omgang blev de kørt til mindre ukrainske byer i regionen Donetsk. Donetsk udgør sammen med Luhansk det, som regel bliver omtalt som Donbas-området, og de er de to østligste regioner i Ukraine.

Mens ukrainerne var i russisk varetægt i Donetsk begyndte det russiske forsvarsministerium at offentliggøre videoer, som ifølge dem var af krigsfangerne. Videoerne viste, hvad Rusland beskrev som satanistiske og nazistiske tatoveringer.

Én havde blandt andet et omvendt kors på halsen. En anden havde ladet Jernkorset pryde sin håndryg.

Det står endnu ikke klart, hvad de ukrainske soldater skal efterforskes for. Men den russiske præsident, Vladimir Putin, har været meget klar i sin retorik om, hvad han beskylder den ukrainske regering og hær for.

Ifølge ham er der i Ukraine ikke tale om en demokratisk valgt regering, men derimod en "nynazistisk militærjunta", som han kalder dem. Ifølge ham har Ukraine gjort sig skyldig i folkedrab på det russisktalende mindretal i Donbas-området.

Flere forskere har over for blandt andet det danske faktatjekmedie tjekdet.dk aflivet påstanden om, at den ukrainske regering skulle være nazistisk.

Der har været kamphandlinger i Donbas siden 2014. Prorussiske separatister i de to regioner, som udgør området, proklamerede dengang selvstændighed efter længere tid med demonstrationer mod den prorussiske ukrainske præsident, Viktor Janukovytj, som endte med at miste magten.

De to regioners selvstændige status har nydt meget begrænset anerkendelse internationalt. Putin er blandt meget få regeringschefer, som anerkender det - og anerkendelsen kom først 24. februar, få øjeblikke inden han sendte sine styrker ind over grænsen til Ukraine.

