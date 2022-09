10.000 frivillige russere er klar til at tage til Ukraine

Russisk general siger, at de, der melder sig klar til at tage til Ukraine, skal have kamperfaring.

Russiske nyhedsbureauer skriver torsdag, at over 10.000 frivillige har meldt sig til at kæmpe i Ukraine for Rusland.

Tallet de russiske myndigheder første dag efter ordren fra præsident Vladimir Putin om delvis mobilisering.

Talsmanden for de russiske styrkers mobiliseringsdepartement, kontreadmiral Vladimir Tsimlyanskyj siger, at omkring 10.000 borgere meldte sig på rekrutteringskontorerne.

Han understregede, at de, som melder sig, skal have "kamperfaring".

Putins melding om delvis mobilisering har udløst protester i flere byer i Rusland. Og ifølge EU-Kommissionen er der oplysninger om, at russere forlader landet for at undgå at blive indkaldt til hæren.

Russisk politi foretog onsdag anholdelser af hundredvis af personer, som deltog i protester eller møder vendt mod krigen, oplyser ngo'er.

Menneskerettighedsgruppen OVD-Info siger, at over 1000 personer blev anholdt i 38 forskellige byer, hvor der var protestaktioner mod Putins mobilisering.

– Vi har ikke set sådanne demonstrationer i russiske byer de seneste fem- seks måneder, fordi folk har været bange for at blive anholdt, men det sker nu, rapporterer Sky News-journalist Diana Magnay fra Moskva.

En af lederne af oppositionen, den fængslede Kreml-kritiker Aleksej Navalnyj, siger, at invasionen af Ukraine er "en mislykket og forbryderisk krig".

- Putin forsøger at inddrage så mange som muligt. Han ønsker at se hundredtusinder af mennesker indsmurt i blod, siger Navalnyj i en videomeddelelse fra sin fængselscelle - optaget og offentliggjort af hans advokater.

Mobiliseringen er den første i Rusland siden Anden Verdenskrig, og det er en drastisk optrapning i den nu syv måneder lange krig.

/ritzau/Reuters