100.000 deltager i nye protester mod Lukasjenko

Titusindvis af mennesker er søndag strømmet ud i gaderne i Minsk. De gentager krav om, at præsident går af.

Titusindvis af mennesker er søndag strømmet ud i gaderne i Hviderusland, hvor de gentager krav om, at præsident Aleksandr Lukasjenko går af og udskriver et nyt valg. Over 125 personer er blevet anholdt.

Demonstranterne, hvoraf mange bar på oppositionens rødhvide flag, gik mod den centrale del af Minsk.

Politi og soldater fra indenrigsministeriet er sat ind i området omkring Lukasjenkos residens. Bygningen er blokeret af politibiler.

Mange demonstranter er samlet på stedet - tæt ved politiets afspærringer. Nogle demonstranter har medbragt en kiste, som er dekoreret med et stort insekt.

Sikkerhedsstyrker er også sat ind omkring et krigsmonument, som har været et samlingspunkt for oppositionen ved tidligere demonstrationer.

Også Oktoberpladsen - et andet populært samlingssted - er afspærret.

Tidligere på dagen gennemførte kvinder klædt i traditionelle dragter en regeringskritisk ceremoni ved regeringens hovedkontor. De nedlagde græskar, hvilket er et folkeligt symbol på et afvist frieri.

Dele af landets idrætsbevægelse har også vendt sig mod Lukasjenko. Mindst 363 hviderussiske sportsfolk - heriblandt flere olympiske medaljetagere - har skrevet under på et åbent brev, hvori de fordømmer valgsvindel ved det nylige præsidentvalg

De kræver politiske fanger frigivet og udskrivelse af nyt valg.

Det anslås, at omkring 100.000 søndag har været på gaden i Minsk. Der cirkulerer fotos fra demonstrationer i Brest og Grodno blandt oppositionsgrupperne.

Mindst 17 journalister, som rapporterer fra Hviderusland til vestlige medier, har i weekenden fået frataget deres akkrediteringer og kan ikke længere arbejde i landet.

- Denne udvikling er endnu et tegn på, at regimet er moralsk bankerot, siger oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja.

De journalister, som bliver frataget deres akkrediteringer, er blandt andet fra det britiske BBC, det tyske ARD, nyhedsbureauerne AFP og Reuters, skriver forskellige hviderussiske medier samt AFP og landets journalistforbund.

Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja, som befinder sig i eksil i nabolandet Litauen, siger, at den taktik ikke vil lykkes.

Også USA fordømmer beslutningen om at tilbagekalde akkrediteringerne.

