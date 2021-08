100.000 laks kan være døde efter klorudslip i Nordnorge

Et omfattende klorudslip kan tirsdag have dræbt næsten 100.000 opdrættede laks i en sø i det nordlige Norge.

Det oplyser selskabet Grieg Seafood, hvor udslippet skete.

- Vi arbejder nu på at få overblik over, hvad der er sket, og hvad konsekvenserne er. Vi vender tilbage, når vi ved mere, skriver selskabet.

Det internationale selskab Grieg Seafood specialiserer sig i opdræt af laks. Selskabets estimat er, at 96.000 laks er døde som følge af udslippet.

Det er omkring 15.000 liter klor, der angiveligt er sluppet ud i en sø ved lakseopdrættet i Alta i Finnmark i Nordnorge.

Beredskabsmyndighederne er tirsdag formiddag ved at få overblik i området.

- Vi er til stede sammen med brandvæsenet for at få et overblik. Vi har ikke fået bekræftet det præcise antal, men estimatet er, at omkring 460 ton laks fra opdræt skal være døde, siger operationsleder Stein Hugo Jørgensen.

- Vi ved endnu ikke, om det går ud over andet natur eller dyreliv i søen.

Anlægget, hvor udslippet skete, bruger klor til at rense vandet ved slagteriet.

Der er endnu ikke nogen forklaring på, hvordan udslippet kan være sket. Det siger operationsleder Stein Hugo Jørgensen.

Hos Grieg Seafood siger pressekontakt Roger Pedersen, at man nu arbejder på at håndtere de døde fisk på forsvarlig vis.

Han tilføjer, at der er tale om en helt usædvanlig situation.

- Vi har haft slagteri her i 35 år og aldrig oplevet noget lignende, siger han.

Ifølge NRK er Grieg Seafoods aktiekurs faldet med over tre procent ved åbningen af børsen i Oslo tirsdag.

