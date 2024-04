Sneen smelter i Rusland: 10.400 hjem står under vand

Flere end 10.400 hjem står under vand i Rusland.

Blandt andet er et område ved Uralbjergene blevet oversvømmet, efter at Uralfloden er gået over sine bredder, og en dæmning er brudt sammen.

Det oplyser det statslige russiske nyhedsbureau Ria ifølge Reuters.

Også i Sibirien og langs floden Volga er der meldinger om oversvømmelser.

- Mere end 10.400 beboelsesejendomme i 39 regioner er oversvømmede, oplyser Ruslands ministerium for nødsituationer, skriver Reuters.

Vandstanden i Uralfloden steg med flere meter fredag, da smeltevand fra bjergene strømmede ned i de omkringliggende områder. Samtidig faldt der voldsomme regnmængder i regionen.

De store vandmasser fik en dæmning til at bryde sammen i byen Orsk nær grænsen til Kasakhstan.

Orsk ligger 1800 kilometer øst for Ruslands hovedstad, Moskva.

Byen ligger i regionen Orenburg, hvor der fredag blev erklæret nødretstilstand som følge af oversvømmelserne.

I den forbindelse lød det, at op mod 4000 huse med 10.000 beboere var i fare for at blive ramt af oversvømmelserne.

Ligesom ved Uralbjergene skyldes oversvømmelserne i Sibirien og langs Volga i høj grad, at sneen smelter.

Ruslands ministerium for nødsituationer advarer om, at temperaturerne stiger yderligere, og at der dermed er udsigt til, at mere sne smelter den kommende tid, hvor foråret sætter ind i Rusland.

